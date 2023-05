Democracia Aplastada

Sobre la jornada electoral del 1 de Agosto de 1959 en Baja California, el periódico The San Diego Union, publicó un reportaje de Dave Hellyer, con detalles sobre las irregularidades cometidas por el gobierno y el ejército contra la voluntad popular.

Pese a las evidencias, el pueblo de Baja California debió soportar no sólo el despotismo y criminal gobierno de Braulio Maldonado, sino el de Eligio Esquivel, sucesor del primero.

Época en Veracruz, por ejemplo, del gobernador señalado de cómplice del crimen del periodista Alberto J. Altamirano, ocurrido en Poza Rica. Era famoso el gobernador Antonio M. Quirasco por sus diarias borracheras. No ha cambiado mucho la realidad política de México, teniendo enfrente el 2013, el caso del “borrachín” y acusado de robo por más de 19 mil millones de pesos contra el pueblo tabasqueño, en el gobierno de Granier.

