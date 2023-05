Para creer sin ver

Se cuenta que un campesino fue a la casa de un vecino para pedirle prestado su burro para unos trabajos que debía realizar. El vecino, que era tacaño, le contestó que lo sentía pero no podía prestárselo porque ya se lo había llevado otro amigo. Pero en ese momento, el burro que estaba en el patio trasero, se puso a rebuznar.

El campesino le dijo sorprendido: “Pero compadre, ¡parece mentira que me digas que no tienes el burro en casa, cuando lo estoy oyendo rebuznar!” El vecino, aparentando sentirse ofendido, le contestó: “¿No irás a decirme ahora que te fías más del burro que de mí?”

Hay que saber a quién creerle, pues hay quien es digno de crédito y otros que no tanto. Pero si hay alguien a quien habría que creerle siempre es a Dios mismo que es la Verdad absoluta. Jesús dijo de sí mismo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. El Papa Francisco reflexionó sobre la aparición de Jesús resucitado a los Apóstoles, que al no estar presente Tomás, luego se resistía para creer que Cristo vive. Y ponía de condición para creer, tocar sus llagas. Jesús se le aparece y deja que lo toque, pero alaba a aquellos que serán bienaventurados por haber creído sin haber visto. Si creemos en Cristo, nos contamos entre los bienaventurados.

