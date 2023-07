Piden no a Procesadora de desechos

En el sitio de Facebook de los inconformes, el ex Concejal de Yuma, Mike Shelton, critica que “el propietario de Sydcol, Chuck Templer, se rehúsa a cambiar la ubicación, que es el punto”, y agrega elocuente que “si en lugar del 2264 al Este de la calle 13, la moviera al este de Tacna al desierto que está disponible no hubiera objeciones, los accidentes podrían contenerse sin riesgo al público, pero no, el acceso a su conveniencia es su prioridad, no la seguridad del público”.