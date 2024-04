Un verdadero Campeón

Una niña, Anita, le dijo a su padre, al ser arropada en su cama para dormir, que tenía mucho miedo de morirse. Su padre le preguntó: “Anita, cuando viajamos en un tren, ¿te fijaste cuándo nos dan los boletos?” Le respondió: “Sí, justo antes de subir al tren”. Su padre le explicó: “Así es. No tenemos el boleto, hasta que lo necesitamos. Eso pasa con la muerte. Dios te dará lo que necesites cuando llegue el momento. Por eso no temas. Dios estará ahí para darnos lo necesario para hacer ese viaje y, además, ¡para acompañarnos!”

Uno de los mayores temores del hombre es la muerte. Porque sabe que nadie escapa a ella, y se separa de quienes ama; es entrar a lo desconocido. También por sufrir la separación del cuerpo y el alma. La cultura moderna no tiene medios para enfrentarnos a la muerte. En cambio, la fe cristiana nos ofrece recursos asombrosos y suficientes.

En este tiempo pascual la Iglesia nos recuerda que Cristo ha vencido a la muerte: ¡Ha resucitado! y nos invita a que nosotros también la venzamos con Él. El Papa Francisco recordaba que las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús, temían no saber cómo quitar la gran piedra que lo sellaba. Sin embargo, al llegar miran que estaba quitada. Esa piedra, dice el Papa, también está en nuestros corazones: es la desesperanza, desconfianza, nuestros miedos y amarguras, que bloquea el camino hacia la alegría y la esperanza. Y Jesús tiene el poder de destruir esa piedra.

Si nos dejamos llevar de la mano por Jesús Resucitado, ningún fracaso o dolor, ni la misma muerte, tiene la última palabra sobre el destino de nuestra vida; ninguna derrota podrá detener nuestro camino hacia la plenitud de la vida. El Salmo 23 nos invita a confiar en Dios: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo”.

