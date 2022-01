ASALTAN GASOLINERA CHEVRON EN YUMA

El miércoles 5 de enero a las 6:31 a.m., el Departamento de Policía de Yuma respondió a un informe de un robo a mano armada en la gasolinera Chevron, ubicada en 1825 S. de la Cuarta avenida.

La investigación inicial reveló que un sujeto masculino desconocido ingresó al negocio y exigió dinero, diciendo que tenía un arma que no mostro. Tomó una cantidad de dinero no revelada y huyó del lugar a pie. El sospechoso es descrito como un hombre blanco o hispano, de aproximadamente seis pies de altura con ropa oscura, una gorra roja con una «A» en el frente y una camiseta blanca que le cubre su rostro.

Este caso aún está bajo investigación y no se reportaron heridos.