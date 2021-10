REGRESA TEATRO EN VIVO A CIBOLA HIGH SCHOOL

Con la obra”¡Junie B. Jones the Musical!”

Redacción

YUMA, Arizona. –

Después de casi dos años sin teatro en vivo, el Departamento de Teatro de Cibola High School(CHS), presentará su producción de otoño: “¡Junie B. Jones the Musical!”

Los horarios de los espectáculos son el martes 5 de octubre y el miércoles 6 de octubre a las 7:00 de la tarde, en el auditorio de la escuela. Los boletos tienen un costo de 10 dólares.

“Esta será la primera vez que mi programa podrá presentarse en vivo desde nuestra producción de otoño en 2019, debido a COVID-19”, dijo el director de teatro de CHS, Michael Massone. “En marzo de 2020, nuestro musical ‘Grease’ fue cancelado la noche del estreno, lo cual fue desalentador. Pero mis alumnos y yo hemos seguido trabajando, participando en doas las producciones que de teatro en las que podíamos, incluida una obra de teatro virtual la primavera pasada, que nos ha ayudado a prepararnos para volver al escenario presencial. será la primera vez que algunos de estos estudiantes actúen con audiencia debido a que no hemos podido producir teatro en vivo ”.

Señaló que el equipo y elenco está emocionados de poder actuar en vivo para una audiencia una vez más. “¡Hemos trabajado incansablemente durante casi cuatro semanas para producir ‘Junie B. Jones the Musical!'”

Los boletos se pueden comprar a cualquier miembro del elenco; enviando un mensaje de texto al (480) 359-4616; o a través de Venmo@ RaiderDramaTickets.