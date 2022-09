Nada fácil para Luis Padilla.

Pedro Márquez R

Definitivamente que el recorte de agua que ya se informo será aplicado desde el primero de enero al último de diciembre del año venidero, hace que la llegada de Luis Padilla a la presidencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada –SRL-, no sea en el mejor momento.

Aunque la Comisión Nacional del Agua –CONAGUA- es la que maneja el vital líquido a través de las concesiones –pozo y asignaciones –agua rodada-, es la SRL la que lo administra y tiene el contacto directo con los usuarios a través de los módulos de riego, por lo que es la que recibe las inconformidades en los momentos de las reducciones, como la que está en pleno proceso.

Por qué este ajuste a la cuota de México que hace la Comisión Internacional de Límites y Aguas –CILA-, hace que nuestro país aporte 128 millones de metros cúbicos a las presas, y que la cantidad impacta negativamente en un siete por ciento a lo que los usuarios están recibiendo por hectárea.

Esto quiere decir que los usuarios solo recibirán desde enero próximo, 110 litros por segundo de los 117 que tienen en el permiso normal.

Hay que recordar que ya se les están rebajando tres litros de la cuota por disposiciones en el acta 319 y dos mas como aportación voluntaria. Todo para contribuir en el levantamiento de los niveles de las presas que abastece el río Colorado.

Entonces este último recorte que al parecer será de dos litros, hace que se estime que finalmente el productor recibirá 110 litros.

Aunque se le diga al usuario que la eficiencia que de verdad ya se tiene, hará que toda esa agua que no se recibirá no afectara mucho, no se creerá y los reclamos serán para la instancia más cerca del productor, y que son los módulos y la SRL.

De plano es un momento delicado en el que Luis y su equipo llegaron a la SRL.

Para calmar las inconformidades que seguramente se despertarán desde el momento en que se diga oficialmente el porcentaje real que se reducirá la cuota, y que posiblemente se agrave cuando se aplique el primero de enero, tanto Luis, como su secretario administrativo, Ing. Jorge Estrada Quiles, tendrán que recurrir a su capacidad y experiencia para convencer que la medida, aunque drástica y dañina, era necesaria.

Digo esto último, porque tanto Luis como el Ing. Estrada, ya pasaron por la SRL en primer plano. El Tesorero y el Vigilancia por el Canal Revolución, Juan Carlos Figueroa Yáñez y Rogelio Silva, respectivamente, no recuerdo haberlos visto como consejeros del organismo.

Luis y el “Cobi”, así apodan al Ing. Estrada, tienen una amplia carrera hídrica en sus respectivos módulos, de la que tendrán que echar mano para salvar esta difícil situación.

Tienen argumentos de peso para tratar de suavizar el problema ante los usuarios, como es la falta de lluvias en la cuenca del río, así como escurrimientos de los deshielos, lo que hace que sea la segunda ocasión que se le reduce a México la cuota que anualmente recibe por disposición del tratado firmado en 1944 con Estados Unidos.

También está el otro punto fuerte que contribuye a que se le dé menos agua a México, es decir, que la actual sequia es la más larga que se ha presentado en la Cuenca en 144 años, y la peor en mil 200 años.

Aunque esto no les resuelve nada a los productores, sí entenderán que es una medida que se debe aplicar, y la que menos que lesiona a la agricultura.

En síntesis, es la prueba de fuego para los nuevos consejeros.