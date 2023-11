Impugnan asamblea del ejido Islita

Entrevistado después de los trabajos, reconoció que sí esta asentado eso en el reglamento interno, pero que nunca antes se aplicó; También dice el mismo documento que los candidatos a la presidencia deben estar sembrando, como también presentar a la hora del registro una carta de no antecedentes penales, lo cual la contraparte no cumplió.

La verdad, agregó, no sé qué intereses tenga el Ing. Armando González para imponer a una Directiva que notenía la mayoría.

Es más, indicó que ante el áspero momento que se esta viviendo por la imposición que se estaba dando por parte del presidente saliente, el Visitador Agrario, Ing. Joel Escalante, que dio fe de los trabajos, sugirió que fuera la asamblea la que decidiera si nos registrábamos o no para tomar parte en la contienda.

