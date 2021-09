JUAN ARMENTA DESISTE DE LA CANDIDATURA

Por Pedro Márquez. –

De última hora, el Presidente de los Pequeños Propietarios, Ing. Juan Armenta Magaña, desistió de sus intenciones de buscar la presidencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional –PRI-, argumentando “yo no voy a levantar muertos”.

Es que el líder que tenía las intenciones de ocupar la dirigencia del tricolor, dice que es el mismo grupito de siempre el quiere estar manipulando el comité a como dé lugar, porque lo utilizan para su beneficio personal, sin tomar en cuenta a la militancia que sí tiene convicción.

El líder originario de la colonia Moctezuma, que tenía buenos planes de rehabilitar el comité, asegura que mientras estén los mismos como zopilotes, el partido seguirá su picada.

En forma molesto, asegura que ese grupito que no quiere salir del partido, es el que evita que llegue gente nueva, con ideas y ganas de trabajar, porque, si lo permiten, saben que serán los primeros a los que se les darán las gracias por sus servicios.

Eso dice él, pero hay que esperar lo que diga la gente que traía atrás impulsándolo al cargo, como Carlos Silva, Joel Torres, Gilberto Ibarra, El MVZ Oscar Real Romero, y muchos más.

En nota por separado, damos cuenta ampliamente de los argumentos que hicieron que tomara esa decisión.

De la grilla partidista nos vamos al hidroagrícola, donde al reiniciarse las reuniones de los trigueros, concentró a candidatos a diversos puestos, como es la señora María Lorenza López Ruiz, más conocida como la “Cori” y a Luis Padilla Orozco.

La llamada “Dama de Hierro”, no pierde las esperanzas de ocupar un cargo en la Sociedad de Responsabilidad Limitada –SRL-, como la representación del canal Revolución, y aunque no tiene su voto por estar fuera del engranaje de su módulo, el 21, si tiene el respaldo de otros directivos por contar todos con un sentimiento localista.

Pero ella no esta totalmente fuera de la jugada, pues acaba de ser incluida en la secretaría administrativa del sistema producto Trigo en Baja California, cartera que le da la oportunidad de servir a sus compañeros trigueros y hacer grilla como lo sabe hacer.

En el caso de Luis Padilla, el acudió a la reunión porque es un productor del cereal y sabe que tiene que estar enterado del porvenir triguero.

Lo demás ya es extra. Si sus compañeros le ven posibilidades de llegar a la presidencia o a la Tesorería del módulo de riego número dos, es porque tiene la suerte de escoger lo que mas se le acomode a sus proyectos hídricos, puesto que es usuario de los dos regímenes, ejido, la Grullita, de donde fue reacomodado a la colonia Nuevo León, y donde ha comprado superficie adicional que lo hace colono.

Él ha mencionado que le gustaría competir por la presidencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada –SRL-, lo cual puede hacer solo por ser usuario del distrito y del módulo dos exdirectivo.

Lo único cuestionable que se le ve, es que, para competir por la SRL, sin tener aunque sea su voto, es un poco aventurado.

Podrá decir que sabe convencer, y es muy cierto, porque ya lo ha demostrado al ir invicto en todos los procesos en los que ha participado.

En su módulo se hará el cambio de directivos en mayo venidero, y lo más seguro es que la tesorera, Rebeca Reyes, busque la presidencia, y Roberto Mendoza, que es el presidente, tratará de ir a la tesorería.

Si tuviera los votos de ellos, iría en caballo de hacienda porque en el módulo 21 está su sobrino Joel Padilla, pero se podrá confiar en la pareja del 2?

Pregúntenselo a Gilberto Ibarra si él confiaría en ellos.

Si no es por la suerte y por Carlos Arturo Carranza, lo hacen perder y ahorita no fuera el tesorero de la SRL.

Dicho más claro, si Luis me pidiera la opinión al respecto, yo le diría que asegurara su voto participando en la búsqueda de la tesorería o la presidencia de su módulo.

Pero como no me la va pedir, podrá hacer lo que considere que más le conviene.