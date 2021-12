TRANSGÉNICAS ABARATAN EL CULTIVO DEL ALGODÓN

Las plagas las atacan menos, y ahora el precio es bueno.

Pedro Márquez

Para el productor agrícola José Antonio Zavala Guerrero, los agricultores no deben tener duda alguna en sembrar el algodonero, pues el precio que ya alcanzó el quintal y la ventaja que representan las variedades transgénicas, hacen del perene el indicado para incursionar en él.

El campesino que ha hecho una carrera hídrica en el módulo de riego número 22, manifiesta que el quintal superó ya los cien dólares, haciendo que se convierta en el cultivo más redituable y tal vez más barato que el mismo trigo.

Ese precio y las variedades transgénicas que ofrecen la ventaja de no ser muy susceptibles a las plagas, pues el productor se ahorra hasta dos aplicaciones de productos químicos de los herbicidas, hacen que por ahora el algodonero no sea tan caro como con la semilla transgénica, compara el agricultor de a colonia Carrancita, valle sur de Mexicali.

Efectivamente, reconoció, la semilla transgénica es cara, pero es el insumo más oneroso, y se puede recuperar con las aplicaciones.

Se tiene que ver que el trigo del grupo cinco que es el que predomina en la región, no tiene precio y al Gobierno no le interesa interceder puesto que la dependencia que sustituyo a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria –ASERCA-, es decir Seguridad Agroalimentaria Mexicana –SEGALMEX-, no atiende a este grano solo al harinero, agrega el colono.

“Nos puso al servicio de los empresarios, porque ellos en coordinación con SEGALMEX ponen el precio a la tonelada. Y siempre es mucho menor que el que le aplican al harinero”, dice.

Por todo esto, hace la recomendación que lo más conveniente, al menos por este ciclo algodonero que empezará a mediados de enero con la preparación de la tierra, lo más conveniente es sembrar la fibra por el precio que ahora tiene, terminó diciendo.