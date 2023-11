Urgen se reponga la banca de desarrollo

No hay crédito y el que dan es caro, dice Aguayo Hernández

Porque no hay crédito y el que hay es caro y muy selectivo, José de Jesús Aguayo Hernández, urgió que el Gobierno Federal reponga a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural, con una nueva banca acorde a las necesidades de los productores agrícolas.

Como Ex Presidente del Comité Regional Campesino Número 8 –CNC-, sabe perfectamente que los bancos privados prestan dinero, pero muy caro porque el interés es de hasta tres dígitos lo que es mucho, sobre todo ahora que la actividad no es muy lucrativa.

En cuanto a las Empresas habilitadoras, éstas para asegurar la recuperación del avío, se volvieron muy selectivas y no cualquier productor tiene acceso al crédito, de tal manera que solo los más fuertes están siendo beneficiados.

