A votar piden Obispos

“Cuando alguien me dice:”La Iglesia debe cambiar de tal o cual manera,

me digo: ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De los sacerdotes? ¿De los obispos?

no, la Iglesia somos todos nosotros. Siempre hay una generalización

que no se comprende sin Dios.

Si la primer imprenta de América, la trajo a México el primer obispo de México-Tenochtitlán. El franciscano Juan de Zumárraga, para evangelizar a hispanos y latinos, europeos e indígenas. La Provincia eclesiástica del Bajío en 2024, al contemplar la realidad, en el punto II ¿Qué se dice acerca de las elecciones? Se guiará por la Información periodística. Y destaca en los incisos a) Que de acuerdo con la información oficial, la economía nacional se está fortaleciendo, las finanzas públicas están sólidas, la pobreza laboral y la captación tributaria repunta… y b) El Gobierno “que pretendió en el 2018 convertir a México en la Utopía de Tomas Moro, no ha estado exenta de escándalos de corrupción, de falta de pericia en el desempeño de la administración pública y de sesgos autoritarios que hacen parecer los excesos de los antiguos regimenes un jardín de párvulos”.

Afortunadamente las redes sociales y los medios de comunicación (www.zetatijuana.com); Atypical Te Ve; Etcétera digital, Marco Levario Turcott,), han dado la oportunidad a los ciudadanos de ya no ser sólo espectadores pasivos de los acontecimientos que vive el país, sino protagonista del cambio que aspiramos con la enorme ventaja de poder ejercer su Derecho a la libertad de expresión. (Continúa en versión digital).

