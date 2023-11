Ana Frank, pensamiento y espiritualidad

“Todos vivimos sin saber por qué ni para qué. Todos vivimos con la mira puesta en la felicidad. Todos vivimos vidas diferentes y sin embargo, iguales. Nos han educado en un buen ambiente; podemos estudiar, tenemos la posibilidad de llegar a ser algo en la vida; tenemos motivos suficientes para pensar que llegaremos a ser felices, pero nos lo tenemos que ganar a pulso y eso es algo que no se consigue con facilidad. Ganarse la felicidad implica trabajar para conseguirla y hacer el bien; no especular ni ser un holgazán. La holgazanería podrá parecer atractiva, pero la satisfacción sólo la da el trabajo.

“Todos vivimos sin saber por qué ni para qué. Todos vivimos con la mira puesta en la felicidad. Todos vivimos vidas diferentes y sin embargo, iguales. Nos han educado en un buen ambiente; podemos estudiar, tenemos la posibilidad de llegar a ser algo en la vida; tenemos motivos suficientes para pensar que llegaremos a ser felices, pero nos lo tenemos que ganar a pulso y eso es algo que no se consigue con facilidad. Ganarse la felicidad implica trabajar para conseguirla y hacer el bien; no especular ni ser un holgazán. La holgazanería podrá parecer atractiva, pero la satisfacción sólo la da el trabajo.