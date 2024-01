Andrés Oppenheimer

Tal vez ignoren el hecho de que las palabras del ex Mandatario son casi iguales al lenguaje usado contra los judíos y otras minorías étnicas en la Alemania nazi. O tal vez no sepan que, a pesar de que Trump diga ahora que nunca leyó a Adolfo Hitler, es muy difícil que no haya sabido que estaba usando términos hitlerianos.