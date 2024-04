7. Como han sugerido desde Atypical Te Ve o la revista digital Etcétera de Marco Levario Turcott y equipo. Y Beatriz Pages Reboller de Siempre. Lo que plantean los obispos de México, incluyendo las iglesias (no católicas), no es una ocurrencia. Compromiso por la Paz. Es un documento bien fundamentado y participado por: 1600 instituciones y la identificación de 300 buenas prácticas. Los obispos, los jesuítas, los religiosos de la CIRM (Conferencia interreligiosa de la República Mexicana), “hace casi dos años iniciamos un camino…recogiendo la mirada de veinte mil personas en más de mil foros y conversatorios, presente en cada estado de la República…”.Es un proceso largo encaminado a revertir la violencia y la descomposición social que vivimos”. Bernardo Barranco con Julio Astillero, expresa que los obispos mexicanos es una elite que tiene experiencia, que tiene asesoría…”. Diría san Juan Crisóstomo en sus edificantes sermones de Pascua de Resurrección: “Es característica del maestro enseñar no lo que el discípulo quiere, sino lo que le aprovecha”. (Homilías de los Hechos de los Apóstoles, no. 2). O como dice el refrán: Más puede Dios solo, que los diablos todos.