El anillo en el dedo anular

Es común desear a los recién casados, que sean muy felices toda la vida. Recordaba el Papa Francisco que la alegría de ser una familia no significa que todo vaya bien, ni que no haya problemas, pues suele haberlos, hay periodos más serenos y otros más difíciles. Pero hay una alegría que no obstante las dificultades, proviene de verse a sí misma como un don, un regalo de Dios. Así brotará un íntimo sentido de gratitud a Dios y a nuestros antepasados. Y no se trata de familias especiales, sino de cualquiera.