El cielo y el infierno, no son lugares de gozo o castigo. Psiquiatras y encargados de la salud mental y espiritual, refieren que la persona humana experimenta entre otros, el infierno de la depresión. Y lo más dramático es no saber por qué y cómo sanar.

