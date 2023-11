Es la Confianza (IV) Unos caballos alados

“Tengo obligación de tener las manos llenas porque Dios se lo merece, pero no me desaliento cuando las veo vacías” (José Luis Martín Descalzo). Esta actitud la tenía Santa Teresita del Niño Jesús señala el Papa Francisco en su reciente Exhortación Apostólica. Santa Teresita invitaba a tener una confianza plena, más que en nuestros propios méritos, en el amor de Cristo que se nos ha dado hasta el fin. Pues no podemos tener certeza de poseer méritos propios, ni confiar en nuestros esfuerzos, sino más bien en la misericordia amorosa de Dios.