“Es la Confianza” (V) La belleza en la oscuridad

«Fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera» (Martin Luther King Jr.). Precisamente la fe se hace presente cuando no se ve claro o incluso nada. A veces se piensa que los santos han sido personas que han tenido siempre mucha claridad en su camino sin costarles creer. Pero no siempre es así. El Papa Francisco recuerda que Santa Teresita tuvo momentos de mucha oscuridad. Sobre todo, en el último período de su vida. Al respecto, escribe la santa que se veía “invadida por las más densas tinieblas». Esa oscuridad está relacionada con la del ateísmo de finales del siglo XIX cuando tuvo auge como sistema ideológico. Así como Jesús recibió en sí toda la oscuridad del pecado del mundo cuando aceptó beber el cáliz de la Pasión, también Santa Teresita sufrió la oscuridad del ateísmo, una noche tenebrosa de desesperación y el vacío de la nada. A pesar de todo, vivía su fe más fuerte y segura.