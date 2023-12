“Es la confianza” (y IX) El núcleo del cristianismo

San Pablo describe a la Iglesia como un cuerpo con sus diferentes miembros, para explicar la variedad de sus carismas. Santa Teresita meditó esa metáfora y se preguntaba qué lugar ocuparía ella en ese cuerpo místico de la Iglesia. Lo encontró en el himno de la caridad de San Pablo. Así lo escribe: “La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo, compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, y que ese corazón estaba ardiendo de amor”. Es el amor el que hace actuar: Sin el amor no habría apóstoles que anunciaran el Evangelio, ni mártires que derramaran su sangre. El amor encierra en sí todas las vocaciones, lo es todo: “Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: ¡Jesús, amor mío…, al fin he encontrado mi vocación! ¡Mi vocación es el amor…! Sí, he encontrado mi puesto en la Iglesia».