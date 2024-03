FIESTA CAMPESINA

La reunión-mítin que tendrá lugar hoy viernes en el Salón del Ejido San Luis a partir de las once de la mañana, será la prueba de fuego para el Ex Gobernador, porque aunque va derecho al escaño por la vía plurinominal, ahí se sabrá si todavía tiene el “arrastre” de su época dorada en política.

Obviamente que los jóvenes menores de treinta años brillarán por su ausencia, si no son “acarreados”.

No se verán en el acto, personajes como el Lic. Raúl González Valenzuela ni el Químico Gilberto Madrid Navarro.

La ausencia de los políticos locales es por razones conocidas, sobre todo la del Químico que a pesar del tiempo transcurrido no olvida el trato marginal que el Gobierno estatal le dio como alcalde.

No tenía ni para la nómina y el Tesorero, el Prof. Ignacio López Chaira, que había sustituido a Venustiano Ortega, hasta de sus gasolineras tomaba dinero para poder pagar al personal del líder Héctor Manuel Buchanan. Era una odisea la que vivía el Químico y su tesorero cada quincena.

El panismo de la frontera es un poco radical, y valiéndose del acto que es con los campesinos, no acudirá mucho al evento.

