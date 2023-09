La búsqueda de la verdad

Leah Libresco Sargeant, es una mujer que nació en Long Island, Estados Unidos, en una familia y ambiente no religioso. No creía en Dios y pensaba que la religión era falsa. Fue en la Universidad que se enteró que había cristianos inteligentes, que se sentían cómodos hablando de su fe. Pensaba que hay realidades, como las morales, que no se pueden explicar con las matemáticas, pues son algo trascendente. Comprobó que ella no tenía un sólido fundamento ético, y debía existir algo que diese fundamento a la verdad.