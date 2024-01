Las Guerras Justas

Allá, el Imperio Persa tan extenso –como las persianas-. Y los mentirosos egipcios con la demagogia de existir a más de cien mil años; cuando Adan y Eva no llegan a los diez mil. Los griegos, los romanos, los teutones, los mongoles, los nipones, chinos, el sacro imperio Germano-Romano; el imperio británico; no, que el hispano, el ruso, los musulmanes. Y en la retórica comunista sólo dicen: El Imperio, para referirse a la democracia norteamericana; y todas las locuras del Imperio Ruso-Soviético; mientras el “Presidente”Vladymir Putin celebra la Navidad, con el Patriarca Ortodoxo “Cristiano” Kyril (Cirilo), un misil mataba entre tantos a cinco infantes en Ucrania. No hay que olvidar que los patriarcados ortodoxos: Kyev y Turquía (el más antiguo), han desconocido la autoridad moral y religiosa del moscovita.