NarcoCracia 2024

No es extraño que la comunidad judía de México, protestara al inicio de las campañas 2024, por la portada de Siempre que colocó a la oscura silueta de Sheinbaum una corona de Swasticas. Pronto se canceló y apareció la portada con una rosa, pidiendo disculpas a los hebreos. Claudia es de raza judía, aunque no cree en nada, quizás en el poder y en AMLO.

No es extraño que la comunidad judía de México, protestara al inicio de las campañas 2024, por la portada de Siempre que colocó a la oscura silueta de Sheinbaum una corona de Swasticas. Pronto se canceló y apareció la portada con una rosa, pidiendo disculpas a los hebreos. Claudia es de raza judía, aunque no cree en nada, quizás en el poder y en AMLO.

Gracias a Dios los desencuentros personales, en mitines, en los medios, y en las redes no han entrado en esa diabólica fase del antisemitismo. Tan sólo habría que considerar que la santísima Virgen de Guadalupe, madre de Dios, es de origen judío-palestino.

Gracias a Dios los desencuentros personales, en mitines, en los medios, y en las redes no han entrado en esa diabólica fase del antisemitismo. Tan sólo habría que considerar que la santísima Virgen de Guadalupe, madre de Dios, es de origen judío-palestino.

No sólo en Sinaloa los nazis para destruir a Estados Unidosimpulsaron como los chinos en Sinaloa, Sonora y Baja California el cultivo de amapola para obtener el opio y la heroína y más narcóticos. Miguel Alemán Velazco tuvo como amante a Hilda Krugger, espía alemana. El ex Presidente en el caso de Guerrero, como Abelardo Rodríguez en Baja California; fueron los introductores del narcotráfico (History Chanell). De hecho en la UABC se otorgó un doctorado en historia para el autor de: Los Casinos, el origen de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez. Revisando el Informe Administrativo del Distrito Norte de Baja California. El General, justifica el corromper con prostitución, casinos y alcohol, a las familias de Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali y san Luis Río Colorado, Sonora, obteniendo ganancias de los casinos “para enfrentar al elemento clerical(cristeros), y pacificar el país”. Ya después don Abelardo será generoso y espléndido como en la donación de colegios como El Regis, y el parque y templo del Espíritu Santo de la colonia Pitic de Hermosillo.

No sólo en Sinaloa los nazis para destruir a Estados Unidosimpulsaron como los chinos en Sinaloa, Sonora y Baja California el cultivo de amapola para obtener el opio y la heroína y más narcóticos. Miguel Alemán Velazco tuvo como amante a Hilda Krugger, espía alemana. El ex Presidente en el caso de Guerrero, como Abelardo Rodríguez en Baja California; fueron los introductores del narcotráfico (History Chanell). De hecho en la UABC se otorgó un doctorado en historia para el autor de: Los Casinos, el origen de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez. Revisando el Informe Administrativo del Distrito Norte de Baja California. El General, justifica el corromper con prostitución, casinos y alcohol, a las familias de Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali y san Luis Río Colorado, Sonora, obteniendo ganancias de los casinos “para enfrentar al elemento clerical(cristeros), y pacificar el país”. Ya después don Abelardo será generoso y espléndido como en la donación de colegios como El Regis, y el parque y templo del Espíritu Santo de la colonia Pitic de Hermosillo.

Uno lo escribe así NARCULTURA, pero luego lo cambian por narcocultura. En fin que poco a poco, la tabla de la ley o decálogo, el mismo Corán y por supuesto el Evangelio, se ha despedazado. Pero no por voluntad de Dios, sino por nosotros.

Uno lo escribe así NARCULTURA, pero luego lo cambian por narcocultura. En fin que poco a poco, la tabla de la ley o decálogo, el mismo Corán y por supuesto el Evangelio, se ha despedazado. Pero no por voluntad de Dios, sino por nosotros.

Joan Manuel Serrat, lo describe de manera genial en Disculpe el señor. No es que los pobres por miles se dirigan al Norte de todos los continentes de la tierra adoctrinados en el comunismo o marxismo o stalinismo. Acá en México Joseph Stalin mandó ejecutar al judío ruso Lev Davidovich Bronstein: León Trotsky. Un 21 de Agosto de 1940. Ideólogo fundadordel Partido Comunista Soviético.

Joan Manuel Serrat, lo describe de manera genial en Disculpe el señor. No es que los pobres por miles se dirigan al Norte de todos los continentes de la tierra adoctrinados en el comunismo o marxismo o stalinismo. Acá en México Joseph Stalin mandó ejecutar al judío ruso Lev Davidovich Bronstein: León Trotsky. Un 21 de Agosto de 1940. Ideólogo fundadordel Partido Comunista Soviético.