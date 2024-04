Políticos Enfermos

Severo Díaz, es el nombre del Servicio Meteorológico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en honor al científico sacerdote jalisciense. Uno de los mejores neurocirujanos del mundo, es el bajacaliforniano Alfredo Quiñonez Hinojosa el célebre Dr. Q., director de JohnHopkins hospital, y ahora de la Clínica Mayo en Miami. Empedernido lector de Kalimán, se fue de mojado a California trabajando por dos dólares la hora; se desvelaba estudiando inglés para superarse; de lo que se burlaban sus compañeros. Ahora el médico cachanilla cuenta que: yo he abierto cerebros de japoneses, ingleses, franceses, alemanes, norteamericanos, y me he dado cuenta de que el cerebro del mexicano, es igual que el de todos”.

En este proceso electoral 2024, no sólo están ejecutando dos o tres candidatos por semana (lista completa en Semanario Zeta no. 2610); a muchos políticos el stress de las campañas les ha reactivado sus enfermedades: cánceres, psoroásis, etcétera.

No hay que confundir la erudición con la sabiduría. Al erudito lo pueden marear los títulos académicos por olvidarse que sólo Dios nunca muere como canta Javier Solís. No se necesita mucho estudio para reconocer a Dios en la creación, en lo cotidiano. Más que nunca, hoy, cada día es un milagro existir.

