UNA VIDA PLENA

Se dice que esperar en Dios no es fácil, pero es lo más seguro. A partir de aquella parábola en que el dueño de la viña sale a contratar trabajadores a todas horas del día, y al final de éste les paga lo mismo a todos, el Papa Francisco comenta que ese dueño representa a Dios mismo que no se cansa de salir a buscarnos. Dios no espera nuestros esfuerzos para venir a nosotros y no se rinde si tardamos en responderle; al contrario, Él toma la iniciativa. Así fue la Redención: Jesús vino a nosotros para mostrarnos su amor. Nos busca a todas las horas del día que, como afirma San Gregorio Magno, representan las diversas estaciones de nuestra vida hasta la vejez. Que nunca olvidemos que para su corazón nunca es demasiado tarde, Él nos busca y nos espera siempre, ¡siempre!