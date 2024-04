Virtudes y vicios (12) Para alcanzar la plenitud

Beethoven se negó, pero aun así el Príncipe invitó al victorioso general y a otros altos cargos creyendo que el compositor cedería. Pero no fue así. Beethoven abandonó en secreto el castillo y le dejó una carta en la que explicaba que no podía tocar para los enemigos de su patria y añadía: «Príncipe, lo que es usted, viene determinado por su circunstancia y por su nacimiento. En cuanto a mí, yo soy dueño de mí mismo. Soy un gran músico porque he luchado, me he esforzado y me he dejado la piel toda mi vida… Príncipes ha habido y habrá miles; Beethoven solo hay uno.»