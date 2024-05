Virtudes y vicios (17) No dejarse envenenar

“El revoltijo del corazón humano”, le llamaba a las pasiones el escritor Manzoni. Las pasiones no son malas en sí mismas, pero pueden adquirir tal fuerza que sometan al hombre. Aquí es donde aparece la necesidad de una virtud que ayude a autodominarse: la templanza. El filósofo Aristóteles escribió un tratado dedicado a su hijo Nicómaco sobre la ética, para instruirlo en el arte de vivir. Ahíle da un gran valor a la enkráteia, que significa literalmente “poder sobre sí mismo”, refiriéndose a la templanza. La pone como requisito para la felicidad, y sin ella el hombre cae esclavo de sus pasiones y se autodestruye.

Ciro, el famoso y poderoso rey de los persas, a los doce años de edad entró para ser educado en la corte de su abuelo, Astyages, rey de los medos. Al rey notó que su nieto no permitía nunca que le pusieran vino en la copa. Un día le preguntó por qué razón no tomaba como todos, especialmente en las fiestas, donde desde los jóvenes hasta los ancianos lo hacían. El muchacho contestó: «Temo caer envenenado. El día del banquete con tus amigos, noté que un siervo te dio ese veneno».

