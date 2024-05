Virtudes y vicios (18) Ser como semáforos

“El silencio no siempre es cobardía. A veces es prudencia y otras veces inteligencia”. La prudencia va dirigida a saber cuándo hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Pero no basta con saber que es mejor no decir algo, pues a veces “nos gana” el deseo, lo decimos sin pensar, y luego nos arrepentimos. Para ello nos ayuda la virtud de la templanza, reflexionó el Papa Francisco. Hoy en día mucha gente se jacta de decir lo que piensa, en cambio, la persona templada prefiere pensar lo que dice. No es inteligente decir lo primero que se ocurre, así sin más. Al pensar, se evita faltar a la caridad, a la verdad o a la justicia. Si se promete algo, como ya está pensado, se cumple, no fueron palabras vacías. Que tu sí, sea sí, y tu no, sea no, nos invita Jesús. Por ello la persona templada es de fiar.