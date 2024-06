Virtudes y vicios (20) ¿Me atrevo a ponerme de pie?

“La fe es el pájaro que siente la luz y canta cuando el amanecer aún está oscuro” (Rabindranath Tagore). Sin la fe, comenta el Papa Francisco, no tendríamos ojos que ven incluso en la oscuridad. Incluso nuestro conocimiento se quedaría corto. Algunos menosprecian la fe, olvidando que nos da un verdadero conocimiento. Claro que dependerá a quién se cree. Es fe humana cuando se cree a los hombres; es fe sobrenatural, la virtud teologal, cuando se cree a Dios. Siendo Dios la absoluta verdad, no hay posibilidad de errar al creerle, e incluso es un conocimiento superior al humano. El Papa Francisco añade que la fe sobrenatural es una entrega libre a Dios.

