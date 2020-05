10 AÑOS SIN AGUA EN EJIDO ENCINAS JOHNSON

Ahora el temor es la energía eléctrica, ya que no les llega el recibo y temen un corte

Pedro Márquez R.

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.-

Moradores del poblado de El Ejido Luis Encinas Johnson, denunciaros que son ya diez

años los que tienen sin el servicio de agua potable, y que ahora la Comisión Federal

de Electricidad, División Baja California de Luis B. Sánchez, no les lleva el recibo de

consumo.

Vidal Brambila Martínez, en su calidad de residente del lugar, dio a conocer que

desde el temblor de hace diez años, el servicio se suspendió y ya no se reparó porque

fueron re acomodadas las familias afectadas.

Las autoridades correspondientes no tomaron en cuenta que algunas familias no

quisieron el beneficio del re acomodo, y que otras más se regresaron de nuevo a sus

viviendas que repararon para ello, agregó quien dice que desde diciembre no les

llega la factura de la CFE.

En total, añadió, somos como veinte familias las que tenemos que traer agua de

otros lugares para lo más indispensable.

El problema más serio se presenta en aquellas familias que no tienen los medios para

hacer el acarreo del agua, menciona el denunciante.

Da a conocer que es una verdadera odisea estar trayendo el agua de lugares

distantes, porque el punto más cercano donde se puede comprar, es en el Poblado

Número Dos de El Ejido Mesa Rica, o bien, en Estación Riíto, lugares que están a diez

kilómetros de distancia.

Hizo votos porque el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado

y Drenaje –OOMAPAS-, atienda el caso y repare el pozo abastecedor del servicio.

Respecto al recibo de luz, indicó que además de que lo necesitan para pagar

oportunamente y evitar el corte, también requieren de la factura para utilizarla como

comprobante de domicilio.