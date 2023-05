A las cosas por su nombre

Que las encuestas registren a una mayoría que aprueba al Presidente o tiene la intención de votar por Morena en las elecciones federales de 2024 no mitiga la amenaza, al contrario. Significa que el embate del oficialismo contra esos pilares de la institucionalidad democrática tiene amplio respaldo social (tal vez no del todo explícito, tal vez tácito, o al menos que esa mayoría no lo considera tan grave como para cambiar su preferencia por la coalición obradorista). Sea como fuere -por militancia activa, por tolerancia pasiva o por mera indiferencia-, el punto es que la alta popularidad de un líder no implica que lo que haga dicho líder sea, automáticamente, democrático. Existen multitud de ejemplos históricos e incluso contemporáneos al respecto: hay liderazgos con apoyo mayoritario que lo usan para atentar contra la democracia.

