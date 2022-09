Achieve Human Services de Yuma regalará laptops en la Feria de Educación y Empleo 2022

Por Redacción

YUMA, Arizona.- Un organismo no lucrativo dedicado a otorgar servicios de reclutamiento a personas con discapacidades en Arizona, ofrecerá en rifas una computadora personal durante el evento Feria de Empleo y Educación de la Comunidad de Yuma 2022.

En la Feria de Empleo y Educación de este año, Achieve Human Services estará rifando computadoras cada hora. Se invita a visitarlos en el puesto #33 para tener la oportunidad de ganar el 5 de Octubre de 2022 en el Hotel 4 Points by Sheraton, en Yuma.

Para preinscribirse en la Feria de Empleo y Educación visite https://events.ypic.com/ o regístrese el mismo día en el Hotel 4 Points by Sheraton, ubicado en el 2030 Sur de la Avenida 3E, en Yuma, Arizona.

De 10:00 AM a 11:00 AM – Admisión Prioritaria para Veteranos, Cónyuges, Militares Activos, Cónyuges y Familias de Militares Activos, y Miembros del Servicio en Transición

De 11:00 AM – 2:00 PM – Admisión del Público en General.