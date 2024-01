Al comenzar el año

“Ojalá tus problemas duren lo mismo que tus propósitos de Año Nuevo”. Cuando leí esta frase irónica me causó gracia, pero tiene su verdad. Con frecuencia nos hacemos buenos propósitos y con facilidad los abandonamos. Sin embargo, no es del todo inútil hacerlos: por una parte indican que nos conocemos y sabemos en qué luchar; por otra, señalan la buena voluntad de querer enfrentarlos. Tal vez falta poner mejores medios para conseguirlos, y quitar las dificultades del camino. Además, recordar que no somos perfectos y probablemente fallaremos, pero lejos de desanimarnos, habría que recomenzar con humildad.