Al inicio de la Cuaresma Libres para amar

La libertad que nos ganó Jesús, no se pierde. Así lo testimonia la hermana Gloria Cecilia Nárvaez, religiosa colombiana que fue secuestrada en octubre del 2017, en Mali. Con otras religiosas, servía en la catequesis de niños, jóvenes y en la promoción de las mujeres. Duró secuestrada durante casi cinco años por yihadistas. La religiosa recordó que al llevársela, sus captores le pusieron una cadena en el cuello con un artefacto explosivo. Aseguró: “aunque fueron años difíciles, puedo decir con certeza que mi espíritu no estuvo secuestrado. Me sostuvo mi fe y esperanza… Pude vivir mi espiritualidad franciscana, al contemplar la naturaleza, los atardeceres, los camellos, la diversidad de pajaritos, las noches con estrellas… Dios me abrazaba con mi hermana naturaleza”.