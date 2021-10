AMLO TIENE A OPOSICIÓN EN LA LONA

La llegada al poder del actual presidente de México desarticuló a la oposición, lo que le permitirá mantener a su grupo político en el próximo 2024

Eloy Herrera.-

El grupo político de Andrés Manuel López Obrador tiene todo para mantenerse en el poder el próximo sexenio ante la total ausencia de los partidos de oposición.

Así lo consideró el reconocido panista, Ángel Ruiz García, quien agregó que, a pesar del mal gobierno desarrollado por AMLO, la oposición es inexistente y no es capaz de ser un contrapeso.

“Yo creo que lo que va a propiciar el desgaste de ese caudillo (AMLO) es la forma en la que está conduciendo al país. Es la lucha interna por el poder, que van a tener ellos mismos”

“Quizá no en el 2024. Yo creo que todavía tiene la fortaleza, y le va a alcanzar a Morena para continuar otros seis años en el gobierno, porque no hay oposición y no hay un liderazgo a nivel nacional, que señale y haga los pronunciamientos de los errores que está haciendo el gobierno actual”.

NADA QUÉ CELEBRAR

Ángel Ruiz destacó que, en la llegada a su 82 aniversario, el Partido Acción Nacional no tiene nada que celebrar y tampoco representa una oposición al grupo en el poder.

El Partido Acción Nacional ha conseguido muy pobres resultados en los pasados procesos electorales. Cayó en el 2015, fue apaleado en el 2018, en el 2021 tuvo necesidad de aliarse con el partido que ha sido su enemigo de siempre, el PRI. Ángel Ruiz considera que el PAN seguirá teniendo los mismos resultados.

“No se va a recuperar. Lamentablemente estaba viendo unas notas donde va a seguir la alianza por México en el 2022. Quien tomó las riendas de la dirigencia del PAN a nivel nacional trae incrustada esa idea de manejar en alianza con su principal rival de toda la vida. Eso ha desvirtuado la credibilidad de la ciudadanía y el desánimo de la militancia”, expresó.

“Estoy convencido de que la actual dirigencia nacional del PAN está cavando la tumba política de Acción Nacional“, sentenció.

NEGOCIOS DE FAMILIA

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México dejó en muy mala posición a los partidos políticos. El PAN gobierna apenas en cuatro municipios de Sonora, tiene solo dos diputados locales.

Ruiz García considera que estos son los peores resultados conseguidos por el PAN en su historia reciente. “Vemos a unos dirigentes preocupándose por buscar escaños para sus familiares, tal es el caso del actual dirigente estatal, Ernesto Munro, quien se preocupó por conseguirle espacio a su hijo. El partido lo hicieron un negocio familiar”, lamentó.

“Las bases, el sustento político de Acción Nacional se perdió y la credibilidad de la ciudadanía, está totalmente perdida ante esta situación”, agregó.

Ruiz García se dijo decepcionado de quienes hoy dirigen al partido, tanto en el estado, como a nivel nacional.

Militantes del PAN han señalado a reconocidos panistas que se han adueñado del partido para su beneficio personal. Apuntan directamente a los apellidos Reyna, Díaz y Guillén.

“El militante de a pie es el que debe tomar las riendas y decir ‘ya no’ a estas personas. Si el partido está donde está es, lamentablemente, por los errores que cometieron las personas que hoy mencionas. Vemos que quieren seguir perpetuándose en los puestos del PAN, en los siguientes puestos de elección popular. Acción Nacional tiene una amplia militancia, a pesar de que muchos se han salido y se han ido a Morena, pero, el PAN, si quiere recobrar la confianza, tiene que buscar nuevas caras”, dijo.

“La militancia tiene que unirse y expulsar a esas gentes de esas posiciones. Ya basta de que ellos se estén adueñando y viendo al PAN como un negocio, o como una caja chica”, dijo por último el reconocido militante blanquiazul.