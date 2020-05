APRUEBA CONGRESO DE SONORA REDUCIR TIEMPOS DE CAMPAÑAS A GOBERNADOR DE 90 A 60 DÍAS

PRI, PAN y Nueva Alianza aplastan voto de MORENA

STAFF/

Hermosillo, Son., mayo 22 de 2020.-

Por mayoría en lo general y en lo particular fue aprobado en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, reglas que se pretenden aplicar en el proceso electoral de 2021.

Este proyecto se elaboró con base en las propuestas presentadas por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, por el grupo parlamentario del PRI, el de Nueva Alianza, el del PAN y por un escrito del diputado Gildardo Real Ramírez.

El proyecto de dictamen, que será presentado al Pleno en una próxima sesión, establece la reducción de tiempos de campaña para Gobernador, de 90 a 60 días; las campañas a la gubernatura iniciarán 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; para candidaturas independientes podrán registrarse todos los que obtengan el apoyo ciudadano y podrán ser respaldados, en la vía electoral, por uno o más partidos políticos.

También se dictaminó que las boletas electorales para Gobernador y diputados deberán incluir fotografía, lo cual de acuerdo al proyecto, constituye un elemento que contribuye a potencializar y maximizar el derecho humano al voto activo.

Otros aspectos que se modificaron de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora son: creación de nuevas comisiones permanentes de administración, oficialía de partes, de archivo y de participación ciudadana dentro del Instituto Estatal Electoral; se establece una comisión temporal de registro de candidatos; nombramiento o ratificación de funcionarios de nivel directivo.

En la discusión en lo particular, de nuevo el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, a nombre suyo y de los diputados que integran la comisión por el grupo parlamentario de MORENA, Gricelda Lorena Soto Almada y Norberto Ortega Torres, presentó un posicionamiento en el que señaló que el dictamen aprobado contraviene no sólo las normas fundamentales, sino los principios de certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que deben regir en todo momento la función electoral.