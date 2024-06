ARIZONA: Podrá policía local arrestar en cruces fronterizos

El Senado de Arizona aprobó una propuesta de medida electoral que pediría a los votantes en noviembre convertir en delito estatal el ingreso de no ciudadanos al estado a través de México en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada.

Si bien la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes a Estados Unidos, sus defensores dicen que la medida es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que las personas crucen ilegalmente la porosa frontera de Arizona con México. También dijeron que algunas personas que ingresan a Arizona sin autorización cometen robo de identidad y se aprovechan de beneficios públicos.

«Estamos siendo invadidos», dijo el republicano Jake Hoffman de Queen Creek. Los opositores dicen que la propuesta dañaría la reputación de Arizona en el mundo empresarial, acarrearía enormes costos no financiados para las agencias policiales que no tienen experiencia en hacer cumplir las leyes de inmigración y conduciría a la discriminación racial de inmigrantes, residentes legales y ciudadanos estadounidenses.

Según una versión anterior de la propuesta, los beneficiarios de DACA habrían estado sujetos a procesamiento si esas protecciones contra la deportación se cancelaran o un tribunal las considerara ilegales, lo que generó objeciones de un legislador republicano clave que dijo que los beneficiarios no deberían enfrentar tal riesgo legal. .

El miércoles, la disposición relativa a los beneficiarios de DACA fue eliminada por completo de la propuesta. El senador republicano Ken Bennett de Prescott, quien votó a favor de la medida después de insistir en que se elimine la disposición de DACA, dijo que también se agregó lenguaje para aclarar que la ley no se aplica a las personas que ingresaron ilegalmente a Arizona antes de que comience la aplicación de la medida electoral propuesta.

¿Similar o no a la ley de Texas?