ARRASA MORENA CON LAS COMISIONES DE CABILDO

De la comisión anticorrupción establecida en la Ley, no hay nada.

La propuesta del alcalde Santos González Yescas, para presidir las comisiones del Cabildo, fue aprobada por mayoría, solo con el voto en contra del regidor del PT Jesús Ramos.

Dichas comisiones fueron planteadas y aprobadas con el “arrastre” de regidores morenistas, ya que de las 15 comisiones aprobadas, catorce son para regidores de Morena y solo una, la de educación, fue propuesta para una regidora de oposición, Rosa Aida Salgado, de Fuerza por México.

En tanto, la Comisión Anticorrupción, establecida en el Artículo 77 de la Ley de Gobierno Municipal, ha sido excluida del plan del gobierno municipal.

“La comisión anticorrupción seguirá estando entre los pendientes de este ayuntamiento, creo que haciendo politica se puede hacer una buena comisión, para el bien de la propia administración municipal. Si no, seguirán cargando con ese pendiente ante la ciudadanía. Lo mejor para todos es que se logre”, dijo a Noticias el regidor panista Francisco Ochoa Montaño.

El regidor sostuvo que insistirá en la conformación de dicha comisión, como ha sucedido en otros municipios del estado de Sonora.

“Creo que es indispensable para todos. No es invención propia de nadie, los demás municipios la tiene ya que viene en la ley de administración municipal. Chécate en las páginas de los demás ayuntamientos como Hermosillo, que por cierto ahí la preside un regidor de oposición”, destacó el regidor panista.

Agregó que en su caso, solicitó presidir una de las seis comisiones en que pidió participar, lo cual fue rechazado en la propuesta del alcalde.

“Pedí presidir una de las seis, pero pues ellos tienen la decisión. Yo pedí participar en esas 6 y me lo aprobaron, una vez que empecemos a trabajar, voy a poder contestarte si estoy conforme como trabaja cada comisión, pero soy realista y entiendo que quieran presidir todas ellos.

Espero nomás que en realidad si sean comisiones de trabajo y no de cumplir con las órdenes”, señaló el ex candidato a presidente municipal.

Por su parte el regidor de Movimiento Ciudadano Jesús Alonso Montes Piña aseguró que también pidió presidir comisiones.

“…ni de secretario me quieren dejar; no es una conformación equitativa ni plural al 100%, no (sic) están dispuestos a hacer nada bien”, subrayó el regidor.