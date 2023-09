Asegura la CFE que pagamos 397 pesos de luz al mes

Andrés Manuel López Obrador aseguró que los apagones en Sonora y Baja California “fueron superados”; que el abasto de energía eléctrica está asegurado en la región y que las tarifas en los recibos de “luz” no han aumentado.

