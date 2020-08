BUEN DESARROLLO Y AUSENCIA DE PLAGAS EN ALGODÓN

Ni el Monson ha hecho daño, pero no tiene precio

A pesar de que el cultivo del algodón esta registrando un buen desarrollo y las plagas no están teniendo presencia que preocupe, el futuro del cultivo se ve incierto porque no tiene precio el quintal.

No obstante lo ventajoso que es no contar con plagas y que el Monsoon en este año no esta dañando la planta, el Técnico Ing. Guillermo Santcruz Pedregó, dice que los productores están a la espera de que el precio del quintal reaccione a la alza en estos días en que se harán las ventas de diciembre.

Al dar a conocer por partes la información, el agrónomo expresó que en este ciclo no ha habido plagas que pongan en peligro el cultivo, y que además los agricultores no quieren invertir mucho porque el valor del quintal esta por debajo de los sesenta dólares.

Solo en el Ejido Independencia y la Colonia la Bolsa se ha dicho que hay leve presencia del piojo harinoso, pero ésta no esa como para preocuparse, como sucedió en ciclos pasados, recordó el técnico independiente.

Respecto al Monsoon, revelo que también en esta ocasión ha sido benévolo para los productores, puesto que no ha sido tan impactante como en los últimos años que afectaba la planta desprendiendo los cuadros productivos.

Indicó que a diferencia del año pasado cundo este fenómeno climático natural se presento en los niveles dos y tres, pero más en el primero de éstos dos, ahora solo se ha visto en el nivel uno.

Esto significa que no ha hecho el característico daño de ciclos anteriores, cuando la caída de los cuadros dañaba la producción.

En términos generales, el Ing. Santcruz Pedregó, revelo que el año puede decirse que ha sido bueno para el cultivo, salvo el precio que no ha mejorado a pesar de que ha iniciado las ventas.