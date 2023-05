Cae cuarta sanluisina por “cosecha” de votos

*García Snyder reconoció que tras exponer las evidencias de “cosecha” de votos, los grupos políticos afiliados a Fuentes y Torres se están dividiendo, sobre todo al haber sido sentenciada la ex Alcaldesa 30 días de cárcel porque se dieron cuenta de que tenía consecuencias el acto de transportar balotas de terceros.

“El mismo ex Alcalde Sánchez”, aseguró, “pensaban que eran intocables, pero gracias a Dios David y yo pudimos exponerlos; eso no es para lo que elijes a un funcionario, sino para que trabaje para el bien”

“El mismo ex Alcalde Sánchez”, aseguró, “pensaban que eran intocables, pero gracias a Dios David y yo pudimos exponerlos; eso no es para lo que elijes a un funcionario, sino para que trabaje para el bien”