‘Chicharito’ sí sabe lo que significa Chivas

Después, si la gente piensa que viene a ser un revulsivo en la ofensiva de Chivas, que Javier es la solución para el problema en la ofensiva o que eso les va a dar un campeonato, no, no lo veo de esa manera. Estamos equivocados en darle demasiada carga a Javier diciéndole que él va a ser la solución y no, la solución es un equipo, no un solo jugador. Yo creo que ahí hay que ver cómo están todas las posiciones en cada línea, para ver si realmente se tiene un equipo muy competitivo, como para pensar que Javier puede ser un aporte.