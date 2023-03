Cierra Madres Buscadoras jornada estatal en San Luis Río Colorado

Catalina Navarro

Poco más de 15 personas en al menos dos colectivos acompañan este viernes a la líder de Madres Buscadoras De Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, en lo que es el cierre de la Cuarta Brigada Estatal de Búsqueda.

Iniciada el 10 de marzo en Huatabampo, la brigada incluyó esta ciudad fronteriza en la que Flores Armenta llegó a un año más de vida, «y hasta me regalaban un viaje, pero ¿qué voy a hacer yo en mi cumpleaños?: buscar a mis hijos y a ayudar a las compañeras, y aquí estamos, primero Dios esperando tener resultados positivos», apuntó.

Minutos antes de partir a las zonas desérticas y una cercana al Golfo de Santa Clara, esta mañana reveló que las autoridades estatales dudaban apoyar al recorrido, puesto que el colectivo tenía reportes de que potencialmente había restos humanos en una de estas zonas.

«Nosotros no vamos a parar, si no pueden ir, no es pretexto», aseveró, «me dicen que vino el Gobernador a San Luis, pero yo no vengo a tomarme fotos, así no se encuentra a nuestros desaparecidos».

Elementos de Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Agencia Ministerial de Investigaciones Criminalisticas y de la Policía Estatal escoltaron a las rastreadoras, tras que cargaron varios paquetes de decenas de agua embotellada, jugos y gaseosas, así como café, galletas y otros refrigerios donados en su totalidad por el Ministerio de Alimentos Gethsemani de San Luis, Arizona, a quien agradeció su apoyo por segunda ocasión.

Se anticipa que repartirán volantes en la zona urbana durante la tarde para, al mismo tiempo, realizar también búsqueda en vida, es decir, reportar en sus redes sociales avistamientos de indigentes, puesto que esa medida ha permitido el hallazgo y reunión de familiares.

Donaciones en especie o en efectivo se pueden hacer comunicándose con Flores Armenta en el 662 341 5616.

Igualmente se pueden reportar de manera anónima la presencia de restos humanos o cualquier dato de personas desaparecidas al mismo número o a través de la cuenta de Facebook Madres Buscadoras De Sonora.