A partir del mes de marzo y hasta la fecha, Estados Unidos ha deportado a más de 150 mil inmigrantes en cuanto son detenidos, sin someterlos al debido proceso

CIERRE DE FRONTERAS; UNA DECISIÓN POLÍTICA

Eloy Herrera

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

La garita de San Luis Río Colorado y toda la frontera con los Estados Unidos habrían sido cerradas por orden del vicepresidente de los Estados Unidos.

Según lo señaló una ex asistente de Mike Pence al periódico Reforma, de la Ciudad de México.

Según la fuente, el vicepresidente presionó a CDC y DHS para ordenar el cierre de fronteras con la intención de detener el flujo migratorio.

El vicepresidente, que se había hecho cargo de la respuesta de la Administración Trump a la pandemia, llamó a Robert Redfield, director de los CDC, y le dijo que usara la autoridad legal especial de la agencia.

En la llamada telefónica también estaban el jefe de personal de Pence, Marc Short, y el secretario interino de Seguridad Nacional DHS), Chad Wolf.

Redfield ordenó inmediatamente a su personal superior que acatar la medida, según un exfuncionario de los CDC que no estaba autorizado a discutir las deliberaciones internas y habló bajo condición de anonimato.

Al existir una declaración de pandemia, CDC adquiere poderes que no tiene en tiempos normales, uno de ellos es cerrar las fronteras, argumentando atacar un problema de salud.

Cuando en realidad se dedican a evitar el debido proceso y regresar de inmediato, a los migrantes mexicanos y latinos que llegan a ese país

Autoridades del Condado de Yuma han señalado en repetidas ocasiones que los números de contagios son muy pequeños para sostener la decisión de cerrar la frontera

Durante los pasados meses han considerado que ha sido una decisión política con fines electorales, que ha traído una importante afectación para la actividad económica del condado y la región

Política anti frontera de la administración federal

El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Yuma, Tony Reyes, señaló que las políticas restrictivas en los puertos de entrada no son congruentes con la realidad y no es más que una política anti frontera de la administración federal.

Expuso que, aunque le gustaría pensar en una pronta apertura, las decisiones tomadas en relación con el cruce fronterizo tienen que ver más con una filosofía anti inmigrante que con la crisis de salud.

El director ejecutivo de Smart Border Coalition, Gustavo A. De La Torre dio al respecto:

“Veo muy complicado que en el corto plazo se levanten las restricciones a viajeros no esenciales, no solo por razones de salud, sino también políticas. Hay una elección este año y no es políticamente aceptable, por lo menos para un partido en Estados Unidos, abrir todo inmediatamente” indicó.

Explicó que los tiempos políticos y de salud pública que se están viviendo no llevarán a una pronta apertura e incluso esta podría darse hasta después de las elecciones en noviembre.

La presión política habría llegado al gobierno mexicano, pues el mismo Marcelo Ebrard, Ministro de Relaciones exteriores ha señalado que la frontera permanecerá cerrada hasta que el semáforo sanitario llegue al color Verde

Cuando el gobierno mexicano no pone ningún obstáculo para el libre cruce de los habitantes estadounidenses, que buscan cruzar hacia el territorio mexicano

Las restricciones solo son para el cruce hacia los Estados Unidos.

