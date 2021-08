CJNG LANZA AMENAZA DIRECTA A AZUCENA URESTI

AGENCIAS. –

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó a EL UNIVERSAL y otros medios de comunicación, y directamente a la periodista Azucena Uresti, por la cobertura que realizan en Michoacán, donde esa organización genera violencia en su disputa con otro grupo armado.

A través de un video, el CJNG, encabezado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” señaló sus “respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión”, pero exigió que “no protejan en sus noticias” y que “sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión”.

El video está “firmado” por Rubén Oseguera Cervantes y acusa a Juan Farías Álvarez “El Abuelo Farías” y a Hipólito Mora de no ser autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes.

Asimismo, en el video se amenaza a la periodista Azucena Uresti: “Azucena Uresti donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobra cuotas ni extorsiono”.

Héctor de Mauleón, columnista de EL UNIVERSAL, expresó su solidaridad con Uresti y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no deje pasar la amenaza.

“Aquí no caben los discursos ni los abrazos. Debe usted garantizar a toda costa la seguridad y la libertad de expresión de esta periodista”, escribió De Mauleón en redes sociales.

Ante las amenazas, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente López Obrador, señaló que el Gobierno tomará medidas pertinentes para proteger a medios y periodistas.

“Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”, expresó.