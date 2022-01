COMERCIANTES DE SLRC NIEGAN AUMENTO ABUSIVO DE PRECIOS

La reetiquetación de precios está de regreso en la economía mexicana, que estuvo con una inflación del 7.36% en el pasado 2021. La Canaco señala continuos aumentos en los costos de operación

Eloy Herrera

Leonardo Limón Ceja, presidente de la Canaco de San Luis Río Colorado niega cualquier posibilidad de que sus afiliados se aprovechen de los incrementos de precios para aumentar sus ganancias.

Señaló al COVID-19 como principal causa del aumento de precios en nuestro país y el mundo; una enfermedad que ha provocado el paro de las plantas industriales, que ha roto la cadena de abastecimiento, lo que se ha convertido en escasez y, al final, en aumento de precios.

Reconoció que México está viviendo el aumento de precios más alto de los últimos 20 años.

La economía del país cerró el 2021 en un 7.36%, de acuerdo con datos del Inegi.

Sin embargo, el propio Inegi señala que el gasto de las familias mexicanas para adquirir una despensa básica aumentó hasta 25.5 por ciento en promedio durante 2021.

El líder de la Canaco destacó que los comerciantes sufren todos los días de importantes aumentos en sus costos de operación. Algunos de ellos son refacciones y energéticos, lo que los pone en serios aprietos.

«Todos, en algún momento del día somos consumidores y, obviamente que sí hubo incremento en algunos productos; en la cuestión de los combustibles, poco, pero sí ha habido incremento», dijo.

La escasez en algunos productos ha provocado aumentos de hasta el 50 por ciento en refacciones y otros productos. La temporalidad de productos agrícolas ha impactado también los precios.

El chile es uno de los productos que ha mostrado un mayor aumento de precio. Subió un 64.48% entre 2019 y 2021. Papel higiénico, cebolla, aceite vegetal, arroz en grano, crema dental, carne de res, huevo fresco, pan dulce y chícharos son otros de los productos que han mostrado un importante aumento de precio.

«Créeme que, subir los precios no es lo que a nosotros nos interesa. Al contrario, entre más los subas, menos vendes», expresó el dirigente de los comerciantes.

«Ahorita, en este año que acaba de terminar quisimos subsistir los que pudimos, los comercios, mantenernos a flote. Yo no he visto un incremento generalizado, todavía», agregó.

ATENDER PROTOCOLOS

Leonardo Limón hizo un llamado a los comerciantes de la ciudad a atender los protocolos sanitarios para tratar de contener el repunte de casos.

Destacó el trabajo coordinado que han desarrollado con los diferentes niveles de gobierno para detener el avance de la enfermedad.

«Hacemos un llamado al comerciante a que no bajemos la guardia. Estamos relajándonos de más. Toda la gente nos estamos relajando de más», dijo por último el líder de los comerciantes en San Luis Río Colorado.