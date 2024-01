¿Cómo comemos?

Una necesidad vital es la alimentación. Pero es preciso que no se desordene y deje de cumplir su función, sea por comer demasiado, o demasiado poco. Sus consecuencias derivan en enfermedades: anorexia, bulimia, obesidad… Por ello los antiguos Padres de la Iglesia le llamaban a la gula con el nombre de “gastrimargia”, que se puede traducir como “locura del vientre”, es una falta de razón en el comer.

Una necesidad vital es la alimentación. Pero es preciso que no se desordene y deje de cumplir su función, sea por comer demasiado, o demasiado poco. Sus consecuencias derivan en enfermedades: anorexia, bulimia, obesidad… Por ello los antiguos Padres de la Iglesia le llamaban a la gula con el nombre de “gastrimargia”, que se puede traducir como “locura del vientre”, es una falta de razón en el comer.

Diógenes, el filósofo griego, se caracterizaba por su austeridad. Quería vivir con lo mínimo indispensable para no depender de nada, pues sentía su independencia como su más preciado tesoro personal. Una anécdota cuenta que cuando vio a un niño beber agua de una fuente ayudándose del hueco que formaban sus manos para recogerla, se dijo a sí mismo: «Este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas», tras lo cual rompió su pequeño tazón con el que hasta entonces se ayudaba para beber. Hay una bella escultura del artista Émile André Boisseau en el Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro que representa ese momento.

Diógenes, el filósofo griego, se caracterizaba por su austeridad. Quería vivir con lo mínimo indispensable para no depender de nada, pues sentía su independencia como su más preciado tesoro personal. Una anécdota cuenta que cuando vio a un niño beber agua de una fuente ayudándose del hueco que formaban sus manos para recogerla, se dijo a sí mismo: «Este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas», tras lo cual rompió su pequeño tazón con el que hasta entonces se ayudaba para beber. Hay una bella escultura del artista Émile André Boisseau en el Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro que representa ese momento.