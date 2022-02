COMPLICADO RETO PARA LOS HERMANOS SÁMANO

Los hermanos pugilistas se han preparado a fondo durante los pasados meses en busca de mantener su impresionante récord del pasado 2021. Su primera pelea del año ha sido programada para el sábado, 26 de febrero.

Luz Pesqueira

SAN LUIS, Arizona

Los hermanos Sámano cerraron el pasado 2021 con cuatro peleas ganadas y ninguna perdida, por lo que esperan empezar el año con el pie derecho y pactar sus futuras peleas a seis rounds.

Su primera pelea del año y quinta profesional para Fidel “Torito” Sámano y Ariel “Panterita” Sámano; será en la función Guerra de Titanes de la promotora ER Promotions, en el Gimnasio Municipal, el 26 de febrero. Tentativamente también será la última justa a cuatro rounds.

“Debido a la pandemia quisimos tomar un descanso en enero, pero se cuidaron y mantuvieron su peso. Los dos pelearán en 140 libras. Si la próxima pelea es en México será a seis rounds y si la pelea es en Estados Unidos será a cuatro rounds”, dijo el sargento Ernesto Prieto, quien desde hace 21 años se ha dedicado a la niñez y juventud sanluisina por medio del programa de box del Centro Juvenil.

“Ya superé los cuatro rounds y me siento motivado y contento de ir a seis rounds, dijo Fidel Sámano, quien en su pelea del 17 de diciembre se fue a los cuatro rounds y obtuvo la victoria por decisión. “En mi pasada pelea, tanto yo como mi oponente, salimos bien. No me sentí cansado; me agité porque en los últimos 10 segundos solté todo”.

Por su parte, Ariel Sámano dijo que están fuertes y preparados. “Queremos que la gente vea nuestro trayecto y condición. Queremos darles un buen espectáculo”.

Prieto manifestó que esperan la oportunidad de debutar en Estados Unidos, pero habrá que esperar porque las funciones siguen restringidas por la pandemia, dado que muchos boxeadores han resultado positivos a Covid-19.

Aunque los pugilistas desean tener la oportunidad de pelear en Estados Unidos por lo que puede representar para ellos en oportunidades, les gusta pelear en México porque toda su familia puede ir a apoyarlos.

Las personas que deseen adquirir un boleto para la función de box de los hermanos Samano, puede visitar la página Team Sámano, en Facebook.