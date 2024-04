Compromiso por la paz

Habiendo leído con atención los puntos más importantes del documento, no entendí por qué Claudia Sheinbaum tuvo tantas reservas para firmar el compromiso mencionado. Según la candidata por Morena, ella no coincide «con la visión de que prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre». Argumenta que «no comparte la evaluación pesimista». Quién sabrá qué periódicos lee tanto locales como internacionales la candidata, qué noticiario escuchará, qué temas de conversación tendrá con sus amistades, claro de la 4T. ¿En qué país vivirá? Por qué no reconocer que el tejido social está desgarrado totalmente, que el crimen organizado no responde a los abrazos de López Obrador y que han asesinado a muchos sacerdotes como mencionara Xóchitl Gálvez en su discurso al firmar, coincidiendo con todo lo que expresa, el Compromiso de la paz. Transcribo a continuación uno de los párrafos más sobrecogedores que leyó la candidata de la oposición y que se refiere a sacerdotes que han sido asesinados:

Habiendo leído con atención los puntos más importantes del documento, no entendí por qué Claudia Sheinbaum tuvo tantas reservas para firmar el compromiso mencionado. Según la candidata por Morena, ella no coincide «con la visión de que prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre». Argumenta que «no comparte la evaluación pesimista». Quién sabrá qué periódicos lee tanto locales como internacionales la candidata, qué noticiario escuchará, qué temas de conversación tendrá con sus amistades, claro de la 4T. ¿En qué país vivirá? Por qué no reconocer que el tejido social está desgarrado totalmente, que el crimen organizado no responde a los abrazos de López Obrador y que han asesinado a muchos sacerdotes como mencionara Xóchitl Gálvez en su discurso al firmar, coincidiendo con todo lo que expresa, el Compromiso de la paz. Transcribo a continuación uno de los párrafos más sobrecogedores que leyó la candidata de la oposición y que se refiere a sacerdotes que han sido asesinados: